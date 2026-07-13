Chiara Ferragni canta e balla scatenata al concerto di Max Pezzali a San Siro con la sorella Valentina e gli amici - VIDEO

Chiara Ferragni ha cantato e ballato in modo scatenato durante il concerto di Max Pezzali a San Siro, accompagnata dalla sorella Valentina e da alcuni amici. La influencer ha partecipato senza riserbo, muovendosi tra il pubblico e condividendo il momento sui social. La serata si è svolta tra musica e allegria, con Ferragni impegnata in alcune esibizioni spontanee. Nessuna altra persona coinvolta è stata identificata nei video diffusi.

Serata di musica a Milano con Max Pezzali per l’imprenditrice digitale insieme alla sorella e al gruppo di amici Una serata all’insegna della musica e del divertimento per Chiara Ferragni, protagonista di un momento di leggerezza durante il concerto di Max Pezzali allo stadio San Siro di Mila. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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CHIARA FERRAGNI festeggia il compleanno col fidanzato e gli amici

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