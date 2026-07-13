Un sondaggio tra tifosi negli Stati Uniti ha chiesto chi sia il miglior calciatore argentino di sempre, confrontando Messi e Maradona. La domanda ha coinvolto appassionati presenti durante una partita della nazionale argentina. I risultati sono stati raccolti in tempo reale, senza indicare un vincitore definitivo. La scelta tra i due campioni ha diviso le opinioni, con preferenze variabili tra i fan. La discussione continua tra gli appassionati sulla grandezza dei due giocatori.

Chi è l'argentino più forte di sempre? Lo abbiamo chiesto direttamente ai tifosi presenti negli Stati Uniti per tifare la Seleccion. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Chi è l'argentino più forte di sempre? Il popolo sceglie tra Messi e Maradona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il MAROCCO rischia di DISTRUGGERE il CALCIO AFRICANO per SEMPRE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tre modi diversi di essere fenomeni: ma chi è il più forte tra Messi, Mbappé e Haaland?

Messi, perché è più forte di Maradona (e perché no) e come ha annientato il confronto con Cristiano RonaldoMessi ha superato Maradona come miglior calciatore argentino, secondo alcuni esperti, grazie alla sua costanza e tecnica superiore.

Temi più discussi: Inghilterra avanti sulla Norvegia, Argentina batte la Svizzera in 10; Argentina-Svizzera, Mondiali 2026: Messi contro il muro elvetico nei quarti di finale; Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina, dunque; Messi furioso contro l'arbitro in Argentina-Svizzera: Non mancarmi di rispetto.

Rai Uno, prima serata, mondiali di calcio, milioni di italiani sintonizzati. È tutto pronto per Canada-Svizzera. Il telecronista: Nei giorni scorsi un mito dello sport canadese, Steve Nash, ha inviato un messaggio ai giocatori. Il messaggio della leggenda degli Uta x.com

Luciano Darderi, chi è l'italo-argentino che ha eliminato Zverev a Roma: età, carriera e ranking. Ai quarti sfiderà JodarLuciano Darderi è nato il 14 febbraio 2002 a Villa Gesell, in Argentina. Alto 1,83 metri, ha doppia cittadinanza italiana e argentina. Figlio dell’ex tennista Gino Darderi, cresce con la racchetta in ... ilmessaggero.it

Luciano Darderi, chi è l'italo-argentino che ha eliminato Zverev a Roma: età, carriera e ranking. Ai quarti sfiderà JodarTra inseguire la storia e scriverla, di mezzo c’è Luciano Darderi. E oggi l’ha fatto davvero. Agli Internazionali BNL d’Italia, oltre a Jannik Sinner, c’è anche il suo nome a illuminare il torneo. ilmessaggero.it