Messi, Mbappé e Haaland sono i tre calciatori più discussi nel calcio attuale. Messi ha vinto il Mondiale, Mbappé ha conquistato due coppe del mondo e Haaland ha segnato oltre 50 gol in una stagione. Nessuno di loro ha ancora vinto la Champions League, ma sono i protagonisti di grandi numeri e prestazioni. Le differenze tra loro sono evidenti, ma nessuno può essere definito il più forte senza considerare vari aspetti.

Belli i tempi in cui dopo un Mondiale (o un Europeo) i club italiani partivano alla carica dei grandi campioni. Tempi andati, oggi i nuovi ricchi sono altri e noi dobbiamo industriarci, avere idee: il che non è male per evitare sprechi. Oggi si investe sui semi per avere alberi, non si compra la quercia. Però, potendolo fare. be’, il discorso è oggi sui centravanti. I goleador anzi. Sono loro i protagonisti di questo Mondiale. Cominciando da Harry Kane, più che un 9 per l’Inghilterra: un trequartista, l’uomo squadra. E non solo i big: dal ritrovato Lukaku (decisivo) e Balogun che con Trump non c’entra niente, poveraccio, e aveva giocato un ottimo Mondiale, da Jimenez e Quiñones, coppia fantastica nel Messico, soprattutto il secondo sarebbe da prendere se non guadagnasse petrodollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre modi diversi di essere fenomeni: ma chi è il più forte tra Messi, Mbappé e Haaland?

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