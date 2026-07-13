È di 15 provvedimenti di fermo il bilancio di un’operazione condotta contro la cosiddetta “banda dei kalashnikov” a Palermo, dove sono stati colpiti presunti appartenenti a organizzazioni criminali responsabili di estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. L’azione è stata disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine che mira a contrastare l’escalation di reati mafiosi registrata dal novembre 2025 nei quartieri di Tommaso Natale e San Lorenzo. Operazione coordinata dalla DDA: 15 provvedimenti di fermo eseguiti Stando alle informazioni pubblicate sul... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Virgilio.it - Blitz contro la "banda dei kalashnikov" a Palermo, stretta dopo l'escalation di reati mafiosi tra armi e droga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palermo, blitz contro la banda del kalashnikov: 8 arresti, tutti giovanissimi. “Lo Stato c’è”Durante la notte, le forze dell'ordine hanno arrestato otto giovani, tutti sotto i 25 anni, nel corso di un blitz contro una banda armata con...

Droga, armi da guerra e violenze di gruppo: blitz ad Avola, smantellata la banda dei giovanissimiDalle prime ore del mattino, la polizia di Stato ha arrestato 12 giovani nelle abitazioni di Avola, sequestrando droga, armi da guerra e munizioni.

Temi più discussi: Abiti da preti e finti blitz per truffare imprenditori: così agiva la banda della vecchia guardia della mala romana; Presa la banda cerignolana degli assalti ai portavalori in tutta Italia: era pronta ad altri due colpi I NOMI; Dall'inferno sulla Statale 96 al piano per il maxi colpo a Bari: fermata la banda degli assalti ai portavalori; Smantellata banda di giovani criminali, arresti all'alba: la base a Castel d'Azzano, tra spaccio e violenze - IL VIDEO.

Abiti da preti e finti blitz per truffare imprenditori: così agiva la banda della vecchia guardia della mala romana ift.tt/Bj7u3nF x.com

Palermo, fermata la banda Kalashnikov: gli ordini partivano dal carcereColpita la rete dietro gli attentati e le intimidazioni che da mesi seminano paura a Palermo: 22 i fermi tra presunti estorsori, trafficanti di droga e mandanti dei raid ... msn.com

Video – Intimidazioni e kalashnikov: blitz a Mandamento San Lorenzo: 15 fermiPalermo bltiz allo Zen Elian Lo Pipero 13 Luglio 2026, 09:35 Colpo al Mandamento ... msn.com