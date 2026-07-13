Un nuovo modo di servire il gin tonic sta emergendo, coinvolgendo anche ingredienti come i mirtilli e riferimenti geografici come l’Islanda. Mentre i consumi di gin restano elevati in Italia e nel mondo, alcune aziende introducono innovazioni nel settore, proponendo un “perfect serve” diverso dal classico. Questa tendenza punta a offrire esperienze differenti ai consumatori, senza modificare la base del cocktail tradizionale ma arricchendolo con nuovi elementi e presentazioni.

Nonostante i consumi di gin siano ancora molto alti in Italia e nel mondo, c’è chi arriva sul mercato rilanciando una modalità di servizio e inserendo un nuovo perfect serve. La prospettiva corretta con cui analizzare il mercato oggi deve essere retroattiva, il gin è stata infatti una delle categoria di distillati con la crescita più significativa degli ultimi quindici anni, trainata dalla cosiddetta ginaissance, ovvero la nascita di un numero cospicuo di prodotti artigianali e premium. Non solo continua a essere uno degli spiriti più importanti nel settore miscelazione ma in mercato come quello italiano, resta una categoria forte e resistente alla crisi degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Che cos’hanno in comune un gin tonic, i mirtilli e l’Islanda?

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The Art of Cocktails Neige Noire Experience

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