centri urbani da ripensare in base al clima

Le città del futuro devono affrontare il problema del caldo estremo. Secondo un esperto, è necessario ripensare gli spazi urbani per adattarli alle condizioni climatiche crescenti. Questo comporta modifiche nelle strutture e nelle infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle alte temperature e garantire ambienti più vivibili. La sfida riguarda l’implementazione di soluzioni che possano ridurre gli effetti delle ondate di calore nelle aree urbane.

De Franchis Le città del futuro saranno quelle in grado di gestire il caldo. È da questo limpido (e attuale) presupposto che parte Benedetta Brighenti, direttrice generale di Renael-Rete nazionale delle agenzie energetiche locali, piattaforma che riunisce agenzie, autorità energetiche locali e società in-house che accompagnano gli enti pubblici nei processi di transizione energetica e riqualificazione urbana. Brighenti, per decenni ci siamo preoccupati soltanto dell’inverno, attrezzando edifici e infrastrutture urbane al fine di garantire un riscaldamento duraturo ed efficiente. Ora, la priorità è difendersi dal caldo. "È un cambio di paradigma che richiede una rivoluzione culturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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