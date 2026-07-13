Un video viene mostrato durante la puntata di questa sera di Temptation Island, trasmessa lunedì 13 luglio. I fidanzati presenti nel programma appaiono visibilmente sconvolti dopo averlo visto. La puntata, in diretta, si concentra su questa scena e potrebbe influenzare le decisioni delle coppie coinvolte. La trasmissione sta andando in onda in prima serata, con un episodio che si preannuncia cruciale per le storie raccontate.

Questa sera, lunedì 13 luglio, Temptation Island torna in prima serata con una puntata che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di diverse coppie. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia cambia eccezionalmente giorno e passa dal mercoledì al lunedì, evitando così la concorrenza della seconda semifinale dei Mondiali 2026, in onda su Rai 1. Tra confronti ad alta tensione, possibili falò anticipati e nuovi filmati destinati a creare scompiglio, ecco cosa accadrà nel quarto appuntamento. La puntata riprenderà esattamente dal momento in cui si era interrotta la precedente: il primo falò di confronto a tre nella storia del programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “C’è un video”. Temptation Island, l’annuncio di Filippo Bisciglia e i fidanzati tutti sconvolti

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Temptation Island: Annuncio Inaspettato di Filippo Bisciglia!

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Gabriele e Sara di #TemptationIsland parlano dei video hot che circolano in queste ore. Sono di 4 anni fa. Non lo abbiamo detto alla redazione un po’ per vergogna e perché non sapevamo stessero girando. Non vorrei passassimo come coppia finta x.com

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