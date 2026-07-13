A Castel Volturno, un uomo di 24 anni è stato arrestato per aver colpito con una mazza da baseball il nuovo compagno della sua ex fidanzata. La violenza è avvenuta dopo che la relazione tra i due era terminata. L’aggressione si è verificata in un contesto di rifiuto della fine della relazione. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in diversi giorni. La polizia ha fermato l’aggressore sul posto.

Una spedizione punitiva maturata sullo sfondo di una relazione finita. Così gli investigatori ricostruiscono la violenta aggressione avvenuta a Castel Volturno, dove un 24enne di Giugliano è stato arrestato con l'accusa di aver colpito il nuovo compagno della sua ex fidanzata con una mazza da baseball. Durante la perquisizione in casa del giovane, la Polizia ha sequestrato anche una pistola con matricola abrasa e numerose munizioni. L'intervento è scattato nel pomeriggio di sabato, quando gli agenti del Commissariato di Castel Volturno hanno raggiunto il pronto soccorso della clinica Pineta Grande, dove era stato trasportato un 35enne in gravi condizioni, ma cosciente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, 24enne di Giugliano non accetta fine della relazione e massacra nuovo compagno della ex con mazza da baseball

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