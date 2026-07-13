Caso Sorloth insulti e minacce di morte dopo l’eliminazione Mondiale | la compagna denuncia

Da juventusnews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'eliminazione della Norvegia ai Mondiali, sono stati inviati messaggi di insulti e minacce di morte all’attaccante e alla sua famiglia. La compagna dell’atleta ha denunciato pubblicamente le aggressioni online, che sono state rivolte anche ai familiari. I messaggi sono stati condivisi sui social e segnalati alle autorità, evidenziando un clima di odio che si è diffuso oltre il campo di gioco, coinvolgendo direttamente le persone vicine al calciatore.

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. Messaggi choc rivolti all’attaccante e alla sua famiglia. L’eliminazione della  Norvegia ai Mondiali  ha drammaticamente superato i confini del rettangolo verde, trasformandosi in un  allarmante caso di odio online. Al centro della bufera c’è l’attaccante  Alexander Sørloth, finito nel mirino dei tifosi per una  scelta di gioco controversa  durante la cruciale sfida contro l’ Inghilterra. Sul punteggio di  1-0 a favore dei norvegesi, l’obiettivo di mercato della Juventus si è trovato a tu per tu con il portiere avversario; anziché servire il compagno  Erling Haaland, completamente libero a centro area, ha optato per la  conclusione personale, fallendo la rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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