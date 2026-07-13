Dopo l'eliminazione della Norvegia ai Mondiali, sono stati inviati messaggi di insulti e minacce di morte all’attaccante e alla sua famiglia. La compagna dell’atleta ha denunciato pubblicamente le aggressioni online, che sono state rivolte anche ai familiari. I messaggi sono stati condivisi sui social e segnalati alle autorità, evidenziando un clima di odio che si è diffuso oltre il campo di gioco, coinvolgendo direttamente le persone vicine al calciatore.

. Messaggi choc rivolti all’attaccante e alla sua famiglia. L’eliminazione della Norvegia ai Mondiali ha drammaticamente superato i confini del rettangolo verde, trasformandosi in un allarmante caso di odio online. Al centro della bufera c’è l’attaccante Alexander Sørloth, finito nel mirino dei tifosi per una scelta di gioco controversa durante la cruciale sfida contro l’ Inghilterra. Sul punteggio di 1-0 a favore dei norvegesi, l’obiettivo di mercato della Juventus si è trovato a tu per tu con il portiere avversario; anziché servire il compagno Erling Haaland, completamente libero a centro area, ha optato per la conclusione personale, fallendo la rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Sorloth, insulti e minacce di morte dopo l’eliminazione Mondiale: la compagna denuncia

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