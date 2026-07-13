I prezzi degli appartamenti sul litorale sono aumentati significativamente, con un incremento che si aggira intorno al 20% rispetto all’anno precedente. Le zone più richieste registrano valori medi superiori ai 5.000 euro al metro quadrato, con alcune aree che raggiungono anche i 7.000 euro. La domanda di case al mare, sia per acquisto che per affitto, rimane elevata, influenzando i costi e mantenendo alta la competizione tra acquirenti e affittuari.

Il sogno di una casa al mare non passa mai di moda. Anzi, continua a crescere persino dopo la corsa post-pandemica, quando si sceglievano per le proprie vacanze le località più vicine a Roma, spingendo al rialzo i valori degli immobili situati nelle spiagge non lontane dalla Capitale, sia nel Lazio che nella contigua costa toscana fino all’Argentario. Così secondo lo studio di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, il mercato delle seconde case al mare continua a correre: se in Italia l’aumento medio è stato del + 15% in cinque anni, la nostra regione è al sesto posto con una crescita del +17% dal 2022. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Case sul litorale, i costi degli appartamenti al mare volano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Casale Tresoli – Eleganza e natura tra mare e colline marchigiane

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Volano i prezzi degli appartamenti . Sopra i 3mila euro al metro a Rimini. E Riccione è più cara di Roma

Leggi anche: Al via Mare e Laghi Sicuri 2026: controlli e soccorsi sul litorale laziale

Temi più discussi: Case sul litorale, i costi degli appartamenti al mare volano; Seconde case al mare, prezzi in crescita sul litorale del Lazio. La più cara è Sabaudia; Seconde case al mare, crescono i prezzi: Veneto all’ottavo posto, Friuli Venezia Giulia al decimo; Quanto costa una casa al mare? Prezzi alle stelle in Riviera: Cesenatico è più cara di Pantelleria.

Seconde case al mare, prezzi in crescita sul litorale del Lazio. La più cara è Sabaudia ift.tt/KPsSuw7 ift.tt/aYSIr6f x.com

Case sul litorale, i costi degli appartamenti al mare volanoIl sogno di una casa al mare non passa mai di moda. Anzi, continua a crescere persino dopo la corsa post-pandemica, quando si sceglievano per le proprie vacanze le località più vicine a Roma, spingend ... roma.corriere.it

Case sul mare reddit

Annata difficile per il litorale Pontino. Calano i vacanzieri, tante la case sfitteC’è il traffico, ci sono i bagnanti e tanti ombrelloni, come è normale sul litorale pontino a pochi giorni da ferragosto. È però in calo la stagione balneare tra Terracina, San Felice Circeo, ... rainews.it