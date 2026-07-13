case sovraffollate bengalesi allontanati

Le autorità hanno allontanato diversi bengalesi da un edificio sovraffollato, dove un costante via vai di persone e decine di biciclette parcheggiate nel cortile avevano attirato l’attenzione dei residenti. L’edificio, frequentato a ogni ora, mostrava evidenti segni di affollamento e caos. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico, rimuovendo i presenti e sequestrando alcune biciclette. Non sono stati riferiti altri dettagli su eventuali sanzioni o procedimenti.

Un continuo via vai di persone a tutte le ore del giorno e della notte e decine di biciclette parcheggiate nel cortile avevano attirato da tempo l’attenzione dei residenti. Da quei movimenti sospetti è partita un’articolata attività di indagine che ha portato allo sgombero immediato di due appartamenti in via Primo Maggio a Gatteo Mare. L’operazione ha visto impegnati gli agenti della polizia locale di Gatteo, i carabinieri di Savignano sul Rubicone e i militari della guardia di finanza di Cesenatico in un controllo congiunto degli immobili, occupati da cittadini di nazionalità bengalese. È emersa una situazione di grave degrado igienico-sanitario e un marcato sovraffollamento abitativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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