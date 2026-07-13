Case a Roma prezzi sempre più in alto ma in città si compra senza tregua
A Roma, i prezzi delle case sono aumentati del 2% nel secondo semestre del 2025 e dell'1,3% rispetto all’anno precedente. Nonostante i prezzi crescano, le compravendite continuano senza sosta. I dati sono stati diffusi dal secondo Osservatorio immobiliare.
Su i prezzi delle case: più due per cento sul secondo semestre 2025, più 1,3 per cento su base annua. Quanto emerge dal secondo Osservatorio sul mercato immobiliare 2026 di Nomisma — la società di consulenza fondata nel 1981 a Bologna da un gruppo di economisti, tra cui Romano Prodi —, conferma il trend della Capitale iniziato due anni fa, ovvero che, nonostante acquistare casa sia progressivamente sempre più costoso, in città si continua a comprare senza tregua. Del resto il mattone, che racconta un po’ la storia di Roma, è considerato dai più l’investimento sicuro per antonomasia, oltretutto incentivato negli ultimi anni dalle numerose... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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