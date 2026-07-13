Il club di calcio ha annunciato la morte della madre di un ex magazziniere, scomparsa nelle ultime ore. La società ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio, mostrando vicinanza alla famiglia del dipendente. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla causa o sui funerali. La scomparsa è stata confermata dal club, che ha manifestato il proprio dolore.

CARRARA – Il mondo della Carrarese Calcio 1908 è in lutto per la scomparsa della signora Adriana, madre di Luca Zavani, storico magazziniere del club. La società azzurra ha manifestato pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia Zavani attraverso un messaggio di cordoglio, esprimendo profonda partecipazione al loro dolore. In segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito il collaboratore, la dirigenza ha deciso di annullare la conferenza stampa programmata per la giornata odierna. L’incontro era finalizzato a presentare ufficialmente la stagione sportiva 20262027 e a introdurre il nuovo allenatore della squadra, Gabriele Cioffi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Carrarese, il cordoglio del club per la scomparsa della madre di Luca Zavani

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