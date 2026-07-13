caro sala per i suoi disastri si merita il seggio

Caro Beppe Sala, caro sindaco di Milano (o devo già dire caro onorevole?) le scrivo questa cartolina per farle i complimenti: «Mi vedrete in Parlamento», ha detto infatti. E poi ha aggiunto che vederla in Parlamento è «inevitabile». Ma certo: inevitabile. Come la morte. Per la verità, tra lei e il Parlamento, ci sarebbe di mezzo quel piccolo fatterello che si chiama elezione, ma vorremo mica sottilizzare?? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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