Un dirigente ha annunciato di aver accettato immediatamente l’offerta della Juventus, senza esitazioni. Ha spiegato che il passaggio si è concluso in tempi rapidi e ha dovuto prendere decisioni rapide, lasciando una società con cui aveva un legame particolare. La separazione da questa società, di cui ha parlato come un’esperienza significativa, è avvenuta in modo veloce, sottolineando la rapidità del trasferimento.

Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - "Con la Juventus tutto si è svolto in maniera veloce. Ho dovuto prendere anche decisioni veloci, lasciare una società come il Sassuolo non era facile perchè con la proprietà c'è un legame speciale. Dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus non ci ho pensato un attimo, non puoi dire di no ad una società come la Juventus, appena ho avuto questa proposta ho subito accettato". Queste le parole dell'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, al microfono de 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento. "I primi 20 giorni sono stati belli intensi e affascinanti, inizia una nuova sfida -sottolinea l'ad bianconero-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Carnevali: "Non si può dire no alla Juventus, ho accettato subito"

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