L’amministratore delegato della Juventus ha commentato le voci di un possibile interesse di grandi club per il centrocampista dell’Inter. Ha detto che Frattesi sarebbe utile a molte squadre, ma che la sua squadra già occupa quel ruolo. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a GR Parlamento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o offerte ufficiali.

di Andrea Greco Carnenvali su Frattesi: «Farebbe comodo a tutti i grandi club, ma noi in quel ruolo.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Intervenuto ai microfoni di GR Parlamento, l’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali ha commentato apertamente le voci su un possibile interesse per Davide Frattesi dell’Inter. I bianconeri cercano rinforzi di qualità e il centrocampista della Beneamata sembrava un obiettivo secondo le voci delle scorse settimane. Carnevali però ha calmato le acque e ha sottolineato che la Juventus, nel ruolo che andrebbe ad occupare un giocatore dalle qualità di Frattesi, non ha alcuna necessità per il momento. 🔗 Leggi su Internews24.com

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