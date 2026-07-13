Carceri Nisini Lega | fare luce su lavori ristrutturazione istituto Arezzo presentata interrogazione

Notizia in breve

Un'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata a un uomo di 43 anni, accusato di aver aggredito e ferito con un coltello un altro uomo durante una lite. L'episodio è avvenuto in un'abitazione e i soccorsi sono intervenuti per le ferite riportate dalla vittima. L'aggressore è stato arrestato e trasferito in carcere. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione.