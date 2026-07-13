Carceri Nisini Lega | fare luce su lavori ristrutturazione istituto Arezzo presentata interrogazione
Un'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata a un uomo di 43 anni, accusato di aver aggredito e ferito con un coltello un altro uomo durante una lite. L'episodio è avvenuto in un'abitazione e i soccorsi sono intervenuti per le ferite riportate dalla vittima. L'aggressore è stato arrestato e trasferito in carcere. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione.
Arezzo, 13 luglio 2026 – Carceri, Nisini (Lega): "fare luce su lavori ristrutturazione istituto Arezzo, presentata interrogazione. “Ho presentato un’interrogazione per chiedere al ministro della Giustizia di far luce sui lavori di ristrutturazione della Casa circondariale di Arezzo, iniziati sedici anni fa, la cui spesa complessiva ad oggi sarebbe sconosciuta, ma soprattutto verificando se è vero che questo intervento non avrebbe risolto i problemi di capienza della struttura che risulta inagibile per circa due terzi, con una disponibilità di circa 42 posti letto rispetto ad una capienza potenziale di circa 120. Sappiamo che l’Associazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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