capitan saccaggi e martina sposi al matrimonio tanti ex biancorossi

Il capitano del Pistoia Basket, Lorenzo Saccaggi, si è sposato con Martina Cecchi. L’evento si è svolto di sabato e ha visto la partecipazione di diversi ex giocatori della squadra. La cerimonia ha avuto luogo in un momento di particolare rilievo per Saccaggi, che ora porta l’anello al dito. L’occasione è stata descritta come un giorno speciale e memorabile.

Il capitano biancorosso Lorenzo Saccaggi e Martina Cecchi si sono detti "sì". è stato un sabato indimenticabile e da ricordare il capitano del Pistoia Basket, adesso con l’anello alla mano dopo il matrimonio con la sua Martina. La cerimonia è avvenuta nella splendida chiesa di Barberino Val d’Elsa dove ad accompagnare gli sposi c’erano tanti amici, quelli storici sia di Lorenzo che di Martina e poi quel gruppo fantastico di giocatori che nella stagione 20222023 riportò Pistoia di nuovo nella massima serie. Amici più che compagni di squadra, sempre pronti l’uno per l’altro e sempre insieme nei momenti importanti, come quello di sabato dove il capitano biancorosso e Martina sì sono scambiati la promessa di una vita insieme da marito e moglie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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