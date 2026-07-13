CANALE 5 RILANCIA THE WALL E SPERA NEL MIRACOLO DELLA RUOTA DELLA FORTUNA
Lunedì 13 luglio 2026, nel preserale di Canale 5, torna “The Wall”, il famoso game show con il suo grande muro che può far vincere moltissimo in pochi secondi. La trasmissione si inserisce nel palinsesto con l’obiettivo di attirare l’attenzione degli spettatori, puntando sulla suspense e sull’effetto sorpresa. Accanto a questa novità, la rete trasmette anche una puntata speciale di “Ruota della Fortuna”.
Lunedì 13 luglio 2026, nel preserale di Canale 5 arriva “The Wall”, uno dei format più spettacolari della tv con il suo iconico “muro” che, in un istante, può cambiare la vita dei concorrenti. Alla guida del game show, portato al successo da Gerry Scotti, ci sarà Max Giusti che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate, sette giorni su sette. Le regole di “The Wall” sono semplici: in ogni puntata gareggia una coppia legata da un vincolo familiare o di amicizia. Il gioco si articola in tre round e una fase finale caratterizzata dalla grande novità della Lucky Ball: un ultimo lancio che può aumentare notevolmente la vincita oppure azzerarla. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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Dal 13 luglio Canale 5 rilancia The Wall che per ovvi motivi non vedrà più Gerry Scotti alla conduzione ma Max Giusti. Dopo la pausa estiva de La Ruota della Fortuna, Mediaset cambia assetto anche nel pre-serale. Gerry Scotti e Samira Lui si fermeranno facebook