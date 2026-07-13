Giovedì 16 luglio alle 21,30 si svolgerà a Sansepolcro, in Piazza Berta, la proiezione di immagini che mostrano cammini lungo le coste tra il Mediterraneo e l’Atlantico. L’evento riguarda un progetto del gruppo Soul, che documenta percorsi di trekking costieri accompagnati dalle donne del Cai. Le immagini rappresentano sentieri che si affacciano sul mare, ripercorsi durante diverse escursioni. La proiezione è aperta al pubblico e si svolge in un luogo pubblico della città.

Arezzo, 13 luglio 2026 – . Proiezione giovedì 16 luglio a Sansepolcro in Piazza Berta alle 21,30 dei cammini dal Mediterraneo all’Atlantico del gruppo Soul. i sono camminatori che amano il mare e camminatori che amano la montagna, ma ci sono anche quelli che amano tutti e due e faticano a scegliere. E allora l’unica soluzione è unire entrambe le passioni e studiare trekking sul mare. E’ nato così il gruppo di amiche Soul Trekking che ogni anno organizzano viaggi a piedi con zaino in spalla sul livello del mare, o quasi. Chi viene da Sansepolcro, chi dal Lazio, chi dal Trentino Alto Adige, chi dal Veneto. I loro viaggi negli anni sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cammini che sfidano il mare. Racconto per immagini lungo i trekking costieri con le donne del Cai

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