Un camion che trasportava merci ha travolto veicoli e soccorritori in autostrada nello Stato di Jalisco, in Messico. L’incidente si è verificato nel territorio di Hostotipaquillo, provocando almeno nove morti, tra cui due bambini, e dieci feriti. Il camion ha investito i mezzi e le persone intervenute sul luogo di un incidente precedente. La scena ha mostrato veicoli distrutti e soccorritori impegnati a prestare assistenza.

Un grave incidente in autostrada nello Stato di Jalisco, in Messico, ha provocato almeno nove morti, fra i quali due bambini, e dieci feriti. La tragedia è avvenuta nel territorio comunale di Hostotipaquillo, dove un camion adibito al trasporto merci ha investito veicoli e soccorritori già presenti per un precedente sinistro. Secondo quanto riferito dalle autorità locali nelle prime ore successive all’accaduto, il mezzo pesante procedeva a velocità sostenuta e non sarebbe riuscito a evitare la zona in cui erano in corso le operazioni di emergenza. Il camion ha così causato una seconda collisione, particolarmente violenta, al centro della vicenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Camion travolge veicoli in autostrada: è strage, anche bambini

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 MORTI E OLTRE 20 FERITI. TANTI I VEICOLI COINVOLTI

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