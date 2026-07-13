Cambia la sosta dei lavoratori serali in Città Alta

Da ecodibergamo.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1° settembre, in Città Alta, cambiano le regole per la sosta dei lavoratori serali. Gli stalli più vicini a Colle Aperto saranno vietati a chi termina il turno dopo la fine del servizio di trasporto pubblico. La decisione è stata presa dopo aver ascoltato residenti e attività commerciali. La modifica interessa coloro che abitualmente finiscono il lavoro quando i mezzi pubblici non sono più disponibili.

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LE NOVITÀ. Dal 1° settembre saranno esclusi gli stalli più vicini a Colle Aperto. «Ascoltati i residenti e le categorie economiche». Il provvedimento riguarda chi abitualmente termina il proprio turno quando il trasporto pubblico ha già terminato il servizio. Attualmente, questi lavoratori possono ottenere un permesso annuale di transito e sosta, che consente di parcheggiare negli stalli riservati ai residenti, contrassegnati dalle strisce gialle. L’analisi condotta dall’Amministrazione ha evidenziato una forte concentrazione della domanda di sosta nelle aree più vicine a Colle Aperto, mentre nella parte bassa, come in viale della Fara, allo Spalto di San Michele e delle Cento Piante, gli stalli risultano meno utilizzati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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