Sosta nella Ztl Città Alta i lavoratori serali esclusi dalle aree di parcheggio vicino a Colle Aperto

Da bergamonews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Bergamo ha stabilito un’area di divieto di sosta in Ztl vicino a Colle Aperto, esclusa per i lavoratori serali di Città Alta. Questa decisione limita i parcheggi nelle zone circostanti, influendo sugli spostamenti di chi lavora di sera nella zona storica. La misura riguarda un perimetro delimitato, all’interno del quale i lavoratori non potranno usare le aree di sosta previste per il pubblico. La modifica entra in vigore immediatamente.

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Bergamo. Il Comune ha definito un perimetro di esclusione intorno a Colle Aperto all’interno del quale non potranno parcheggiare i lavoratori serali di Città Alta. È la misura approvata dalla Giunta con l’obiettivo di “razionalizzare l’utilizzo degli stalli riservati, migliorare i controlli da parte della Polizia Locale e garantire un migliore equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle delle attività economiche presenti nel centro storico”. Le nuove modifiche alla sosta entreranno in vigore a partire dal 1° settembre e riguardano i lavoratori impiegati negli esercizi pubblici di Città Alta che terminano abitualmente il proprio turno dopo la conclusione del servizio di trasporto pubblico locale, non potendo quindi usufruirne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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