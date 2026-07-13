Sosta nella Ztl Città Alta i lavoratori serali esclusi dalle aree di parcheggio vicino a Colle Aperto

Bergamo. Il Comune ha definito un perimetro di esclusione intorno a Colle Aperto all’interno del quale non potranno parcheggiare i lavoratori serali di Città Alta. È la misura approvata dalla Giunta con l’obiettivo di “razionalizzare l’utilizzo degli stalli riservati, migliorare i controlli da parte della Polizia Locale e garantire un migliore equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle delle attività economiche presenti nel centro storico”. Le nuove modifiche alla sosta entreranno in vigore a partire dal 1° settembre e riguardano i lavoratori impiegati negli esercizi pubblici di Città Alta che terminano abitualmente il proprio turno dopo la conclusione del servizio di trasporto pubblico locale, non potendo quindi usufruirne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Città Alta, cambia la viabilità: Ztl dalle 10 alle 24 nei festivi e tre nuove navetteDal 21 giugno, la Ztl in Città Alta si estende nei festivi dalle 10 alle 24, fino al 13 settembre.

Città Alta e Colli: dal 21 giugno, domenica e festivi, entra in vigore la Ztl dalle 10 alle 24. Navette al viaDal 21 giugno, ogni domenica e festivi, la Ztl di Città Alta e Colli sarà attiva dalle 10 alle 24.

Temi più discussi: Nuovo sistema di regolazione delle consegne merci nella ZTL di Città Alta, a partire dal 3 agosto; Città Alta, dal 3 agosto nuove regole per le consegne merci: meno furgoni sulla Corsarola e più sicurezza per i pedoni; e-BRT: installazione impianto semaforico in via Bartolomeo Bono e via Foro Boario; Multe autovelox per eccesso di velocità, Firenze è in testa.

Sosta nella Ztl Città Alta, i lavoratori serali esclusi dalle aree di parcheggio vicino a Colle ApertoLe nuove regole in vigore dal 1° settembre, Berlanda: L'obiettivo è l'alleggerimento delle aree già congestionate ... bergamonews.it

Caldo record, il docente di Urbanistica Paolo Pileri: L'eccesso di asfalto produce il calore di un termosifone acceso notte e giorno. Dobbiamo ripensare le città reddit

Città Alta senza furgoni: consegne con i carrelli partendo da cinque hubBergamo, disposizioni e divieti in vigore da agosto per preservare il borgo medievale riducendo il traffico ... msn.com