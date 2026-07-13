Le temperature elevate stanno facendo anticipare la vendemmia e riducendo la produzione di olio e latte. Le colture maturano più rapidamente del normale, mentre gli allevamenti affrontano difficoltà legate alle condizioni climatiche. La Toscana registra temperature record, con effetti immediati sui raccolti e sull’attività agricola. Le aziende agricole segnalano una diminuzione significativa dei quantitativi di olio e latte rispetto agli anni precedenti.

FIRENZE – “Le temperature record e gli eventi estremi stanno accelerando la maturazione delle colture e mettendo sotto pressione allevamenti e imprese agricole” è il quadro delineato da Ritano Baragli, vicepresidente di Confcooperative Agroalimentare Pesca Toscana. La vendemmia potrebbe arrivare con settimane di anticipo, la produzione di latte è già in diminuzione e anche l’olivicoltura, prevista per i mesi più freddi, rischia di pagare il prezzo di un’estate iniziata sotto il segno delle temperature record. ”Non siamo di fronte soltanto a qualche settimana particolarmente calda, ma a condizioni che stanno modificando i normali cicli produttivi delle aziende agricole”, afferma il vicepresidente diConfcooperative Agroalimentare e Pesca Toscana Ritano Baragli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caldo record in Toscana: vendemmia in anticipo e poco olio. In calo anche la produzione di latte

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