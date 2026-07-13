Il caldo intenso di questa settimana porta la vendemmia in anticipo di settimane, mentre la produzione di latte diminuisce. L’olivicoltura, solitamente attiva nei mesi più freddi, potrebbe subire un calo a causa delle temperature record. Confcooperative Toscana segnala che le alte temperature stanno già influenzando le attività agricole e le produzioni di olio e vino. La situazione riguarda diverse colture e si verifica in un contesto di temperature eccezionalmente alte.

Firenze, 13 luglio 2026 – Il grande caldo di questa settimana avrà effetti anche sulla vendemmia, che potrebbe arrivare con settimane di anticipo. Non solo: la produzione di latte è già in diminuzione e anche l’olivicoltura, prevista per i mesi più freddi, rischia di pagare il prezzo di un’estate iniziata sotto il segno delle temperature record. Il bilancio è stato fatto da Confcooperative Agroalimentare e Pesca Toscana. Le previsioni. Il cambiamento climatico ha effetti precisi. Tra i comparti più esposti c’è quello vitivinicolo. “Le alte temperature accelerano la concentrazione degli zuccheri negli acini e questo porta a una maturazione anticipata delle uve”, spiega il vicepresidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Toscana Ritano Baragli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo estremo, l’allarme di Confcooperative Toscana: “Vendemmia in anticipo e meno olio"

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