Caldo estremo l’allarme di Confcooperative Toscana | Vendemmia in anticipo e meno olio
Il caldo intenso di questa settimana porta la vendemmia in anticipo di settimane, mentre la produzione di latte diminuisce. L’olivicoltura, solitamente attiva nei mesi più freddi, potrebbe subire un calo a causa delle temperature record. Confcooperative Toscana segnala che le alte temperature stanno già influenzando le attività agricole e le produzioni di olio e vino. La situazione riguarda diverse colture e si verifica in un contesto di temperature eccezionalmente alte.
Firenze, 13 luglio 2026 – Il grande caldo di questa settimana avrà effetti anche sulla vendemmia, che potrebbe arrivare con settimane di anticipo. Non solo: la produzione di latte è già in diminuzione e anche l’olivicoltura, prevista per i mesi più freddi, rischia di pagare il prezzo di un’estate iniziata sotto il segno delle temperature record. Il bilancio è stato fatto da Confcooperative Agroalimentare e Pesca Toscana. Le previsioni. Il cambiamento climatico ha effetti precisi. Tra i comparti più esposti c’è quello vitivinicolo. “Le alte temperature accelerano la concentrazione degli zuccheri negli acini e questo porta a una maturazione anticipata delle uve”, spiega il vicepresidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Toscana Ritano Baragli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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