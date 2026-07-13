Il termometro segna temperature elevate in molte città italiane, con il bollino rosso che indica i livelli più alti di calore. Le giornate sono caratterizzate da afa intensa e temperature che superano frequentemente i 40 gradi. Dopo un fine settimana di relativa calma, il caldo torna a intensificarsi, coinvolgendo vaste aree del Paese. La situazione si mantiene critica nelle zone più esposte all’anticiclone africano.

L’anticiclone africano non ha nessuna intenzione di lasciare l’Italia in pace. Dopo un fine settimana che sembrava offrire una lieve tregua, da oggi la morsa del caldo torna a stringersi su gran parte del Paese, riportando la situazione ai livelli critici già visti nelle scorse settimane. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27 città italiane, il weekend si è chiuso con Firenze e Perugia già in bollino rosso, il livello massimo di allerta, insieme a sei capoluoghi in arancione tra cui Roma, Bologna e Torino. Una situazione che, complice il ritorno dell’anticiclone subtropicale, è destinata ad aggravarsi nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Caldo record in Italia, torna l’incubo bollino rosso: ecco le città più a rischio

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