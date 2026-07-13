Il 13 luglio 2026 in Toscana si è verificata la terza ondata di caldo, con temperature elevate che hanno portato a notti con temperature fino a 24 gradi. La regione ha sperimentato un’afa persistente e un alto tasso di umidità, rendendo difficile il raffreddamento notturno. La situazione ha sollevato preoccupazioni per il rischio di incendi, considerando le condizioni di siccità e il livello di umidità elevato.

Firenze, 13 luglio 2026 – Afa insopportabile, tasso di umidità molto alto e notti tropicali, con temperature che, anche mentre dormiamo, non scendono sotto i 24 gradi. Sono giorni difficili nelle città toscane. E al netto di chi ha la fortuna di trasferirsi al mare, è diffuso il malessere di questi giorni da caldo. Difficile dormire bene la notte, mentre il giorno le temperature prossime ai 39 gradi non perdonano. Il Lamma Toscana, nel suo notiziario giornaliero, non porta novità sostanziali: caldo e afa continueranno per tutta la settimana a imperversare, in quella che è la terza ondata di caldo di questa estate. La domanda di elettricità è al massimo nei capoluoghi per il funzionamento dell’aria condizionta in abitazioni private, negozi e uffici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo, la terza ondata in Toscana: afa a lungo termine, notti fino a 24 gradi. Preoccupa il rischio incendi

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Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi - Vita in diretta 08/07/2026

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