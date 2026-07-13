Durante le ondate di calore, si consiglia di limitare il consumo di alcol, di fare frequenti docce fresche e di applicare regolarmente crema solare, anche in ambienti urbani. Queste misure aiutano a prevenire i rischi legati alle alte temperature, che sono sempre più frequenti a causa delle ondate di calore estive.

Con le estati sempre più calde e le ondate di calore sempre più diffuse, proteggersi dalle alte temperature non è più soltanto una questione di comfort, ma di salute. Il caldo intenso può mettere a dura prova l'organismo, soprattutto quello di anziani, bambini e persone con patologie, ma anche chi è in buona salute non è immune ai suoi effetti. Bastano però alcune semplici precauzioni per ridurre i rischi e affrontare le giornate più afose in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo, i 10 consigli per sopravvivere alle ondate di calore: dal poco alcol alle tante docce fino alla crema solare (non solo al mare), cosa fare

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Texas Weather in July: Surviving the Heat, Humidity & Storm Surprises!

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