Caldo i 10 consigli per sopravvivere alle ondate di calore | dal poco alcol alle tante docce fino alla crema solare non solo al mare cosa fare
Durante le ondate di calore, si consiglia di limitare il consumo di alcol, di fare frequenti docce fresche e di applicare regolarmente crema solare, anche in ambienti urbani. Queste misure aiutano a prevenire i rischi legati alle alte temperature, che sono sempre più frequenti a causa delle ondate di calore estive.
Con le estati sempre più calde e le ondate di calore sempre più diffuse, proteggersi dalle alte temperature non è più soltanto una questione di comfort, ma di salute. Il caldo intenso può mettere a dura prova l'organismo, soprattutto quello di anziani, bambini e persone con patologie, ma anche chi è in buona salute non è immune ai suoi effetti. Bastano però alcune semplici precauzioni per ridurre i rischi e affrontare le giornate più afose in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Texas Weather in July: Surviving the Heat, Humidity & Storm Surprises!
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