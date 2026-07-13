Durante le ondate di calore estive, sono stati diffusi dieci consigli per affrontare le alte temperature. Si suggerisce di limitare il consumo di alcol, fare frequenti docce fresche, usare creme solari e proteggersi durante le notti tropicali. Le temperature elevate, che si verificano con maggiore frequenza, rendono necessarie misure pratiche per preservare la salute. Questi suggerimenti mirano a ridurre i rischi legati alle alte temperature durante i periodi più caldi dell’anno.

Con le estati sempre più calde e le ondate di calore sempre più diffuse, proteggersi dalle alte temperature non è più soltanto una questione di comfort, ma di salute. Il caldo intenso può mettere a dura prova l'organismo, soprattutto quello di anziani, bambini e persone con patologie, ma anche chi è in buona salute non è immune ai suoi effetti. Bastano però alcune semplici precauzioni per ridurre i rischi e affrontare le giornate più afose in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo estremo, come sopravvivere: alcol (poco), docce, notti tropicali, crema solare, i 10 consigli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madagascars extreme roads: the Hell of the N5

Notizie e thread social correlati

Caldo, i 10 consigli per sopravvivere alle ondate di calore: dal poco alcol alle tante docce fino alla crema solare (non solo al mare), cosa fareDurante le ondate di calore, si consiglia di limitare il consumo di alcol, di fare frequenti docce fresche e di applicare regolarmente crema solare,...

Meteo, non si ferma il caldo estremo in Veneto: massime in aumento e altre notti tropicali. Allerta gialla per disagi fisiciLe temperature massime in Veneto continueranno ad aumentare e si prevedono altre notti con temperature tropicali.

Temi più discussi: Come sopravvivere al caldo in attesa del concerto di Ultimo a Tor Vergata; 5 modi zero sbatti per sopravvivere al caldo; Blog | Caldo estremo: perché parlare solo di adattamento non basta; Caldo e afa: la regola del 6 per affrontare le giornate più calde dell’estate.

Caldo, i 10 consigli per sopravvivere alle ondate di calore: dal poco alcol alle tante docce fino alla crema solare (non solo al mare), cosa fareCon le estati sempre più calde e le ondate di calore sempre più diffuse, proteggersi dalle alte temperature non è più ... msn.com

Caldo estremo, come sopravvivere: alcol (poco), docce, notti tropicali, crema solare, i 10 consigliCon le estati sempre più calde e le ondate di calore sempre più diffuse, proteggersi dalle alte temperature non è più soltanto una questione di comfort, ma di salute. Il caldo intenso può mettere a ... ilmessaggero.it