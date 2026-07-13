Il caldo intenso torna a colpire la regione, con temperature in aumento che favoriscono un incremento di casi di ictus, infarti e colpi di calore. Dopo una breve pausa, l’anticiclone si rafforza di nuovo, portando condizioni di disagio. Si registrano più persone che si rivolgono ai pronto soccorso per sintomi come debolezza, confusione, nausea e perdita di conoscenza. Non mancano errori comuni come l’assunzione di acqua fredda o l’esposizione prolungata al sole senza protezioni.

Dopo una breve tregua concessa alla nostra penisola, ora l'anticiclone è pronto a rafforzarsi di nuovo, con un ulteriore aumento delle temperature destinato a riportare condizioni di disagio. Temperature da record, elevata umidità e notti tropicali, attendono decine di città italiane. E rischiano di mettere a rischio la salute di migliaia di persone. Secondo Fabrizio Pregliasco - direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università degli Studi di Milano, past president di Anpas e vice presidente di Samaritan International - il principale rischio non riguarda tanto il valore della temperatura massima, quanto - soprattutto - «la persistenza del caldo e l'elevata umidità, che impediscono all'organismo di recuperare lo stress termico accumulato durante il giorno». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo estremo, aumentano ictus, infarti e colpi di calore: chi è più a rischio, sintomi ed errori da evitare. La guida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PERICOLO! Perché il caldo affatica il cuore anche a riposo | COSA FARE SUBITO

Notizie e thread social correlati

Caldo estremo, aumentano ictus, infarti e colpi di calore: chi è più a rischio, sintomi ed errori da evitareL'anticiclone si rafforza e le temperature aumentano, portando a un incremento di casi di ictus, infarti e colpi di calore.

Caldo, anche i cani a rischio: i sintomi spia e gli errori da evitareIl caldo torrido aumenta il rischio di colpi di calore nei cani, un'emergenza potenzialmente fatale in poco tempo.

Argomenti più discussi: Caldo estremo, aumentano ictus, infarti e colpi di calore: chi è più a rischio, sintomi ed errori da evitare. La guida; Caldo estremo, aumentano ictus, infarti e colpi di calore: chi è più a rischio, sintomi ed errori da evitare. La guida; Caldo estremo, aumentano ictus, infarti e colpi di calore: chi è più a rischio, sintomi ed errori da evitare. La guida; Caldo estremo, aumentano ictus, infarti e colpi di calore: chi è più a rischio, sintomi ed errori da evitare. La guida.

Caldo estremo, aumentano ictus, infarti e colpi di calore: chi è più a rischio, sintomi ed errori da evitareDopo una breve tregua concessa alla nostra penisola, ora l'anticiclone è pronto a rafforzarsi di nuovo, con un ulteriore aumento ... msn.com