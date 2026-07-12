Caldo estremo aumentano ictus infarti e colpi di calore | chi è più a rischio sintomi ed errori da evitare
L'anticiclone si rafforza e le temperature aumentano, portando a un incremento di casi di ictus, infarti e colpi di calore. Le persone più a rischio sono quelle anziane, con problemi di salute preesistenti o che svolgono attività all'aperto durante le ore più calde. È importante riconoscere i sintomi di questi problemi e evitare errori come l'esposizione prolungata al sole e il consumo di bevande alcoliche o zuccherate durante le ore più calde.
Dopo una breve tregua concessa alla nostra penisola, ora l'anticiclone è pronto a rafforzarsi di nuovo, con un ulteriore aumento delle temperature destinato a riportare condizioni di disagio. Temperature da record, elevata umidità e notti tropicali, attendono decine di città italiane. E rischiano di mettere a rischio la salute di migliaia di persone. Secondo Fabrizio Pregliasco - direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università degli Studi di Milano, past president di Anpas e vice presidente di Samaritan International - il principale rischio non riguarda tanto il valore della temperatura massima, quanto - soprattutto - «la persistenza del caldo e l'elevata umidità, che impediscono all'organismo di recuperare lo stress termico accumulato durante il giorno». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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