Caldo estremo aumentano ictus infarti e colpi di calore | chi è più a rischio sintomi ed errori da evitare

Notizia in breve

L'anticiclone si rafforza e le temperature aumentano, portando a un incremento di casi di ictus, infarti e colpi di calore. Le persone più a rischio sono quelle anziane, con problemi di salute preesistenti o che svolgono attività all'aperto durante le ore più calde. È importante riconoscere i sintomi di questi problemi e evitare errori come l'esposizione prolungata al sole e il consumo di bevande alcoliche o zuccherate durante le ore più calde.