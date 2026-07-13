Secondo il Corriere, anche temperature di 8 gradi sopra la media possono destare preoccupazione. Si segnala che aree con clima caldo potrebbero influire su anziani, lavoratori e persone fragili. L’attenzione si concentra sui rischi legati alle alte temperature, che possono causare problemi di salute e disagio.

È estate, fa caldo. In alcune zone farà molto caldo. Una notizia che merita attenzione, soprattutto quando le temperature elevate possono creare problemi ad anziani, lavoratori e persone fragili. Ma tra informare i lettori e incutere timore esiste ancora una differenza. Una differenza che il Corriere - a giudicare dalla quantità di titoli, mappe, allerte e approfondimenti pubblicati in questi giorni - sembra aver deciso di ignorare. Uno degli ultimi articoli è un concentrato del genere: “terza ondata”, temperature fino a 43 gradi, città da bollino rosso, consigli per dormire, mangiare, utilizzare il condizionatore e persino regolarsi con i farmaci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caldo, allarmismo senza sosta. Per il Corriere anche 8 gradi fanno paura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THE MOST BRUTAL STREET WAR IN MOB HISTORY | Scarface | Full HD Movie | Crime Action

Notizie e thread social correlati

“Eventi estremi” e caldo asfissiante: meteo, le previsioni sull’Italia fanno pauraL’Italia si prepara a un’estate con temperature elevate e ondate di caldo intenso.

Caldo a Firenze: bollino rosso fino a mercoledì, temperature fino a 39 gradi. Paura per il rischio incendiA Firenze il bollino rosso per ondate di calore si conferma fino a mercoledì 15 luglio, con temperature percepite che possono arrivare fino a 39...

Argomenti più discussi: Caldo e salute mentale, l'allarme degli psichiatri: In estate aumentano ricoveri e accessi al pronto soccorso; Incendio devastante in Andalusia: almeno 12 morti ad Almeria, evacuazioni e allarme per il caldo estremo; Caldo e alghe soffocano l’Adriatico, cresce l’allarme anche davanti a Cesenatico; NAPOLI – ICTUS SOTTO IL SOLE, DUE TURISTE STRONCATE DAL CALDO: IL CARDARELLI LANCIA L’ALLARME, NON SOTTOVALUTATE LA DISIDRATAZIONE.

Caldo, allarmismo senza sosta. Per il Corriere anche 8 gradi fanno pauraMappe infuocate, titoli allarmisti e vademecum di sopravvivenza: così un'estate diventa un’emergenza permanente ... ilgiornale.it

Quindi @ilmeteoit spara balle senza sosta. x.com