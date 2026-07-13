Calciomercato Roma Lulli verso l’Avellino | c’è l’accordo tra i club

Emanuele Lulli, giovane talento della Primavera della Roma in quest’ultima stagione, è pronto per lasciare il club giallorosso e mettersi in gioco con l’ Avellino in Serie B. La Roma avrebbe, infatti, trovato un accordo con il club biancoverde per portare il terzino destro in Campania. Il classe 2007, appena finita la preparazione estiva dei giallorossi, si aggregherà all’Avellino e inizierà di fatti la sua prima stagione in prima squadra. Il giovane giocatore del vivaio romanista troverà Nesta all’Avellino, il quale potrà dargli i giusti accorgimenti per migliorare entrambe le fasi, con l’ obiettivo di tornare a vestire la maglia giallorossa in futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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