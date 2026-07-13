Calciomercato Roma Garnacho resta nel mirino | dall’Inghilterra spunta la formula dell’affare

La Roma sta valutando l'acquisto di Alejandro Garnacho, calciatore inglese, nel mercato estivo. Dopo aver abbandonato l’idea di Mason Greenwood, la società si concentra su altri profili provenienti dall’Inghilterra. Secondo fonti, Garnacho è tornato in cima alla lista dei desideri del club, che sta esplorando anche una possibile formula di trasferimento. La trattativa è ancora in fase preliminare.

Archiviato il sogno Mason Greenwood, la Roma continua a guardare al mercato inglese per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili che piacciono alla dirigenza giallorossa c’è anche Alejandro Garnacho, nome seguito da tempo e tornato d’attualità nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da TeamTalk, la Roma starebbe studiando la formula più adatta per provare a convincere il club proprietario del cartellino a lasciar partire l’argentino, considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione. La Roma lavora sulla formula. Più che il giocatore, al momento, il vero ostacolo sarebbe rappresentato dalle modalità dell’operazione. Il club inglese preferirebbe infatti una cessione immediata a titolo definitivo, mentre la Roma starebbe cercando una soluzione differente per distribuire l’investimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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