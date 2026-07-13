Calciomercato Roma cresce la concorrenza per Koné | si inserisce il Liverpool

Il Liverpool si è inserito nella corsa per acquistare Manu Koné, centrocampista francese in forza alla squadra romana. Le trattative tra club italiani e internazionali si intensificano, con il Liverpool che si aggiunge ad altri potenziali acquirenti. Koné, attualmente impegnato con la nazionale francese nel Mondiale negli Stati Uniti, è al centro delle voci di mercato che circolano tra i corridoi di Trigoria. La trattativa tra le parti è in fase di sviluppo.

Le voci del mercato continuano a correre tra i corridoi di Trigoria e si focalizzano spesso su Manu Koné, attualmente protagonista con la Francia nel Mondiale americano. Le prestazioni del centrocampista giallorosso con la maglia della Francia hanno attirato l’interesse di diverse big europee, soprattutto in Inghilterra. Oltre al Manchester United che spinge per acquistare il giocatore transalpino, si sarebbe aggiunto alla corsa anche il nuovo Liverpool di Iraola. La Roma chiede almeno 50 milioni. Koné ormai è diventato un punto fermo della formazione di Deschamps al Mondiale e, anche per via dell’infortunio di Tchouaméni, ha giocato da titolare in 4 delle 6 partite all’interno della competizione iridata, dimostrandosi un giocatore di notevole importanza anche nell’ultima sfida contro il Marocco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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