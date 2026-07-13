Il Milan ha ufficializzato gli acquisti di Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio. Rúben Amorim sta spingendo per un colpo da 50 milioni di euro, ma ci sono due ostacoli principali: le richieste economiche del club e le complicazioni legate alla sua disponibilità. La squadra rossonera si prepara a rafforzarsi ulteriormente, mentre le trattative per il possibile acquisto avanzano. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla fattibilità dell’operazione.

Il nuovo Milan di Rúben Amorim è particolarmente attivo, in questa sessione estiva di calciomercato, sul fronte delle entrate: l'ufficialità degli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, rispettivamente da PSG e Lazio, ha risollevato il morale dei tifosi rossoneri dopo il tremendo segmento finale della scorsa stagione. Ora ci si aspetta che il Diavolo intervenga sugli esterni e sulla trequarti, per poi rifinire la rosa con un altro centravanti e un ulteriore puntello difensivo. E a metà campo? I rumors accostano con insistenza il Milan a Manu Koné della Roma. Ma quanto c'è di vero e come si inserisce questa voce nelle strategie rossonere? La regola del mercato rossonero: prima vendere, poi acquistare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, rivoluzione Amorim: spunta il colpo da 50 milioni ma c'è un doppio ostacolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - Linea portoghese, ma anche Italiana

Notizie e thread social correlati

Milan, spunta la folle idea in Premier League: Amorim vuole l'ala da 50 milioniIl Milan sta valutando un acquisto in Premier League per un'ala valutata circa 50 milioni di euro.

Amorim cambia i piani del Milan e spunta il vecchio pallino: colpo da 25 milioni sulla fascia destraIl Milan sta valutando un nuovo acquisto sulla fascia destra, con un investimento di circa 25 milioni di euro.

Temi più discussi: Amorim già a Milano: il prezzo di Leao e i piani del mercato rossonero; Il Milan chiude per Gila: ballano tre milioni. E piace Valdepeñas del Real; Gila ma non solo: tra acquisti e cessioni, come cambia la difesa del Milan; Calciomercato Milan live: Amorim vuole un nuovo trequartista, i nomi sono tre. Gila non basta, serve un nuovo difensore.

.@acmilan #TopNews: la rivoluzione di #Amorim, la verità sui colpi dall’Udinese e i botti di agosto - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers https://t.co/4IrDQ48bm0 x.com

Calciomercato Milan News | Ruben Amorim ha chiesto il nuovo De Ketelaere! (oggi 12 luglio 2026)Calciomercato Milan News: Konstantinos Karetsas, giovanissimo trequartista del Genk, sarebbe finito nel mirino della società rossonera. ilsussidiario.net

Milan: rivoluzione a centrocampo e caccia al nuovo trequartista tra Uzun e AlajbegovicDopo oltre 100 milioni già investiti, il Milan lavora alle uscite in mediana e cerca un fantasista mancino per completare la squadra di Amorim. it.blastingnews.com