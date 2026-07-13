Calciomercato Milan rivoluzione Amorim | spunta il colpo da 50 milioni ma c' è un doppio ostacolo

Da pianetamilan.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha ufficializzato gli acquisti di Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio. Rúben Amorim sta spingendo per un colpo da 50 milioni di euro, ma ci sono due ostacoli principali: le richieste economiche del club e le complicazioni legate alla sua disponibilità. La squadra rossonera si prepara a rafforzarsi ulteriormente, mentre le trattative per il possibile acquisto avanzano. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla fattibilità dell’operazione.

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Il nuovo Milan di Rúben Amorim è particolarmente attivo, in questa sessione estiva di calciomercato, sul fronte delle entrate: l'ufficialità degli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, rispettivamente da PSG e Lazio, ha risollevato il morale dei tifosi rossoneri dopo il tremendo segmento finale della scorsa stagione. Ora ci si aspetta che il Diavolo intervenga sugli esterni e sulla trequarti, per poi rifinire la rosa con un altro centravanti e un ulteriore puntello difensivo. E a metà campo? I rumors accostano con insistenza il Milan a Manu Koné della Roma. Ma quanto c'è di vero e come si inserisce questa voce nelle strategie rossonere? La regola del mercato rossonero: prima vendere, poi acquistare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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