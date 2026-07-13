Calciomercato Milan è una maxi-operazione | quanti big prossimi all' addio al Diavolo

Il calciomercato estivo del Milan si prospetta molto movimentato con almeno cinque acquisti in arrivo. Dopo aver ufficializzato le acquisizioni di Gonçalo Ramos e Mario Gila, la squadra si prepara a rinforzare ulteriormente l'organico. La dirigenza sta valutando anche alcune cessioni di giocatori chiave, con diversi big pronti a lasciare il club. La finestra di mercato sarà decisiva per le strategie del club in vista della prossima stagione.

Il calciomercato estivo 2026 del Milan si preannuncia come uno dei più complessi e rivoluzionari degli ultimi anni. Dopo aver formalizzato gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila per puntellare attacco e difesa, la dirigenza di Via Aldo Rossi si prepara a una massiccia campagna acquisti che prevede altri 4-5 innesti di spessore. Per autofinanziare l'assalto ai nuovi obiettivi di Rúben Amorim, il Diavolo dovrà però operare svariate cessioni, alcune delle quali si preannunciano molto pesanti ed eccellenti. Analizziamo la situazione reparto per reparto. La rivoluzione in difesa: il nodo Tomori e i giovani in uscita. Il reparto arretrato rossonero subirà una profonda metamorfosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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CALCIOMERCATO MILAN QUAL È IL BUDGET E QUALI SARANNO GLI ACQUISTI

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