Calciomercato Juve il rebus portiere | distanza per Emiliano Martinez resiste Vicario

La Juventus continua a lavorare sul mercato dei portieri, con Emiliano Martinez e Vicario come principali obiettivi. La distanza tra le richieste di Martinez e le offerte della società è evidente, mentre Vicario mantiene una posizione di resistenza, senza ancora definire un accordo. La rosa dei candidati resta aperta, con le trattative in corso e nessuna decisione definitiva presa.

Il mercato della Juventus è un cantiere aperto, a cominciare dal ruolo del portiere. La casella del numero uno è ancora senza un vero proprietario e la distanza tra il gradimento e la realtà può essere grande., Carnevali e Massara, dirigenti bianconeri, hanno puntato sul Dibu Martinez, in campo la notte scorsa a difendere i pali dell'Argentina contro la Svizzera. Il numero uno dell'Albiceleste, da tempo nel mirino della società bianconera, avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus ma può essere un problema la richiesta economica del club inglese, che valuta il cartellino dell'argentino tra i 10 e i 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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