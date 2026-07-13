Due giovani di 25 anni sono stati sbalzati a terra dopo lo scontro tra un’auto e una moto a Buscate, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre l’altro ha riportato ferite meno gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Buscate (Milano), 13 luglio 2026 – Uno scontro fra un’auto e una moto, e due giovani di 25 anni che dopo essere stati sbalzati dalla sella compiono un volo per diversi metri. Uno di loro è in gravi condizioni. È l’epilogo dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale 34 a Buscate. Lo scontro con una macchina si è verificato intorno alle 19 in via Cattaneo. Il conducente della moto, 25 anni residente a Inveruno, è caduto a terra ma se l’è cavata con diversi traumi e un forte dolore addominale. Un volo rovinoso . Per lui l’elisoccorso inviato dal 118 ha preso la direzione del Niguarda di Milano. Più gravi le condizioni del passeggero della stessa età di Boffalora Ticino: un volo rovinoso sull’asfalto per oltre cinque metri ha determinato per lui dei gravi traumi: in particolare un trauma cranico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Buscate, scontro fra un’auto e una moto: due 25enni sbalzati a terra, uno è in gravi condizioni

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