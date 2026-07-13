Una pubblicità con un'immagine generata dall’intelligenza artificiale di Maradona è stata trasmessa in Argentina, senza autorizzazione. Lo spot, realizzato da una nota casa di scommesse online, era stato programmato per essere trasmesso solo in caso di sconfitta della nazionale. La diffusione del video ha scatenato polemiche e reazioni sui social, portando a richieste di chiarimenti da parte delle autorità. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sulle responsabilità.

In Argentina è stata trasmessa una pubblicità - con protagonista un Diego Maradona ricreato con l'intelligenza artificiale - di una nota casa di scommesse online che doveva andare in onda solo in caso di sconfitta della 'Selección'. Nel Paese si sta scatenando una vera e propria bufera attorno allo spot, che adesso rischia adesso di diventare un vero e proprio boomerang commerciale per il marchio. "E' andata ragazzi, siamo rimasti con la rabbia, ma non mi venite a dire che è finito il calcio perché se c'è una cosa che caratterizza gli argentini è sopportare le cadute e rimettersi in piedi, e anche questo siginifica avere attributi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bufera in Argentina: in tv uno spot con l'IA di Maradona, che doveva andare in onda in caso di sconfitta

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