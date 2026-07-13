Brunello Cucinelli | La guerra non ci preoccupa il futuro del Made in Italy è solido
Brunello Cucinelli ha dichiarato che il gruppo e l’industria manifatturiera italiana sono solidi e che la guerra non rappresenta una preoccupazione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle strategie o sui dati finanziari. La dichiarazione si concentra sulla fiducia nel settore del Made in Italy e sulla capacità di resistere alle tensioni internazionali. Non sono state menzionate eventuali conseguenze dirette o piani di risposta alle crisi in corso.
(LaPresse) Brunello Cucinelli si dice fiducioso sul futuro del gruppo e dell’industria manifatturiera italiana, nonostante il contesto internazionale segnato dai conflitti. A margine dell’assemblea annuale della Consob, l’imprenditore ha assicurato che « le cose vanno bene » e che è necessario saper bilanciare le sfide del mercato con l’evoluzione dello scenario globale. Cucinelli ha spiegato di non essere preoccupato per l’impatto della guerra sui conti dell’azienda, ribadendo la sua convinzione che questo possa essere «un secolo d’oro» per l’Italia, grazie alla capacità di realizzare prodotti di alta qualità in numerosi settori. L’imprenditore ha però richiamato l’attenzione sulla necessità di valorizzare il lavoro in fabbrica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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