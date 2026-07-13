Il prezzo del petrolio Brent si avvicina nuovamente a 80 dollari al barile, con un incremento a 79,31 dollari, mentre il WTI americano sale a 74,62 dollari. Questi movimenti influenzano i mercati finanziari, in particolare l’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti e le banche di Wall Street, che sono sotto osservazione in vista di possibili effetti sull’inflazione.

Brent verso 80 dollari, l’energia riapre il rischio inflazione. Il petrolio torna a guidare la settimana dei mercati. Il Brent si è riportato verso quota 80 dollari al barile, salendo a 79,31 dollari, mentre il WTI americano è avanzato a 74,62 dollari. Il movimento arriva dopo il nuovo aumento delle tensioni nel Golfo e il ritorno dell’attenzione sullo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più sensibili per le forniture globali di energia. Quando il greggio accelera, il mercato ricalcola subito il rischio inflazione, soprattutto in una fase in cui banche centrali e investitori cercavano conferme sulla discesa dei prezzi. Il Brent era sceso nei giorni precedenti fino a circa 70 dollari, ma il nuovo rialzo ha cancellato parte della lettura più distensiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Brent verso 80 dollari, CPI USA e banche di Wall Street: mercati al test

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