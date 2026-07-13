A Montecchio Maggiore si è svolta la seconda tappa veneta di Bravissima, il talent show dedicato al talento femminile ideato nel 1991. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e pubblico, con la giuria che ha valutato le esibizioni. La competizione ha visto protagoniste diverse concorrenti, che hanno presentato le proprie performance davanti alla corte. La serata ha confermato il successo dello spettacolo, giunto alla sua seconda edizione consecutiva nella località.

Bravissima conquista Montecchio Maggiore. Per il secondo anno consecutivo, Montecchio Maggiore ha ospitato la tappa ufficiale del Veneto di Bravissima, lo storico talent show dedicato al talento femminile ideato nel 1991 dall’autore e conduttore televisivo Valerio Merola. La suggestiva cornice del ristorante del Castello di Giulietta, simbolo della leggendaria storia di Romeo e Giulietta, ha fatto da sfondo a una serata che ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico e ha visto protagoniste undici concorrenti provenienti da diverse discipline artistiche. L’evento, organizzato dal press agent Mattia Pagliarulo, è stato condotto dallo stesso Valerio Merola insieme a Greta Cinotti, vincitrice dell’edizione Bravissima 2024, che ha accompagnato il pubblico tra esibizioni, sfilate e momenti di spettacolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bravissima incanta la corte di Romeo e Giulietta: successo a Montecchio Maggiore per la tappa veneta del talent di Valerio Merola

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