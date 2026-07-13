Il Real Madrid ha manifestato disponibilità a cedere Brahim Diaz durante questa sessione di mercato estivo. Dalle fonti spagnole si apprende che il club potrebbe accontentarsi di una cessione del calciatore. Tra i club interessati ci sarebbe anche il Napoli, secondo le notizie circolate. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle cifre dell'eventuale trasferimento.

Brahim Diaz potrebbe lasciare il Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni sulla disponibilità dei Blancos a cedere il fantasista marocchino, con il Napoli tra i club interessati. Brahim Diaz: il Real Madrid lo propone in Europa. Lo spazio nella rosa madrilena si riduce e il talento marocchino valuta nuove destinazioni. Il Real Madrid ha iniziato a proporre Brahim Diaz a diversi club europei, cercando una soluzione che garantisca al giocatore maggiore continuità. Il contratto del fantasista scade nel 2027, una scadenza che non crea pressioni immediate ma che consente al club spagnolo di negoziare da posizioni di forza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Brahim Diaz, il Real Madrid apre alla cessione: clamoroso inserimento del Napoli?

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Retour de Brahim Diaz au Real Madrid après la finale Maroc Senegal et Panenka ratée

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Brahim Diaz has been offered to Napoli. He's leaving Real Madrid and earns €4 million. reddit

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