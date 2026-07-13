L’attentato a un giornalista è stato organizzato con un budget di circa 5.000 euro, inclusi i costi delle vacanze. Le indagini indicano che i mandanti potrebbero aver operato con risorse limitate. Tra i sospettati figura un uomo vicino alla vittima, considerato coinvolto nella pianificazione dell’attacco. Le forze dell’ordine stanno seguendo diverse piste, ma al momento non ci sono ancora arresti ufficiali.

Fu un attentato “low cost”, quello a Sigfrido Ranucci: lo dicono i primi riscontri dell’inchiesta sui mandanti della bomba fatta esplodere fuori alla casa del giornalista, su cui grava il sospetto della manina di Walter Lavitola, amicissimo della stessa vittima. Il ristoratore con un passato in politica avrebbe pagato una somma tra i 5 e i 10 mila euro ai quattro arrestati Antonio Passariello, Pellegrino D’Avino, Saverio Mutone e Marika De Filippis e il quinto uomo a piede libero. Ma a parte la cifra molto bassa, il dettaglio farsesco è il pagamento di una vacanza in Sicilia. In più, oggio, Il Fatto Quotidiano pubblica una foto che... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bomba “low cost”, come al discount: l’attentato a Ranucci fu pagato solo 5mila euro, vacanze comprese…

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7/7 Bombings: The UK's Worst Terrorist Attack in History - Part 1

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