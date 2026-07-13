In Consiglio comunale a Bologna, i genitori hanno protestato contro le condizioni delle scuole, paragonandole a forni a causa dell’eccessivo caldo nelle strutture. La protesta è avvenuta durante la seduta, con i genitori che hanno espresso insoddisfazione per la mancanza di soluzioni adeguate per il raffreddamento degli ambienti scolastici. La questione riguarda le elevate temperature nelle aule di nidi e scuole dell’infanzia, che hanno portato a una discussione tra i presenti.

Il problema del caldo nelle strutture scolastiche di Bologna infamma anche l'aula del Consiglio comunale, dove oggi si è registrata una protesta di cui sono state protagonisti diversi genitori (con tanto di bambini al seguito) e lavoratori del settore: incursione che ha provocato una sospensione dei lavori e un faccia a faccia con le forze politiche di maggioranza e di opposizione. L'iniziativa è stata promossa da Sgb, ma al momento della protesta spuntano anche due bandiere di Fp-Cgil e Fpl-Uil: circostanza che, nel corso della sospensione della seduta, non manca di suscitare fibrillazioni anche tra le stesse file di chi protesta. «Nidi e scuole non sono forni» e «La salute dei bambini non è un optional», si legge intanto sui cartelli esposti dalle famiglie; oppure: «Rinfrescatevi le idee e raffrescate le scuole». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, in Consiglio comunale la protesta dei genitori: «Nidi e scuole come forni»

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