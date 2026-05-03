Le rette del centro estivo comunale raddoppiano in un anno | la protesta dei genitori a Oleggio

In città, le tariffe del centro estivo comunale sono state aumentate del doppio rispetto all'anno precedente, suscitando numerose reazioni tra le famiglie. La questione ha portato a una serie di proteste e commenti sui social network, coinvolgendo molte famiglie che frequentano o stanno valutando di iscrivere i propri figli. La discussione si è concentrata soprattutto sulla sostenibilità economica delle rette e sulle conseguenze per le famiglie della zona.

Tantissime critiche sui canali social, è il tema che sta intrattenendo numerose famiglie fuori da scuola e in generale. In un anno sembrano essere raddoppiate le tariffe che riguardano il centro estivo comunale della città di Oleggio, o meglio, si è registrato un forte cambiamento.Che cosa è.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Sport, gioco e socialità: aprono le iscrizioni del centro estivo La BalenaOrganizzato da La Balena, il centro si svolgerà alle scuole “La Nave” in via Don F. "Il giardino è inutilizzabile da mesi", monta la protesta dei genitori dei piccoli al nido "Mongolfiera""A mesi dall’inizio dell’anno educativo il giardino del nido d’infanzia Mongolfiera di Santarcangelo di Romagna continua a presentare gravi...