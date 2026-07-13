Bisonte attacca un uomo a Yellowstone il video impressionante è virale | chi è la vittima e come sta ora

Un uomo di 65 anni è stato aggredito da un bisonte in Yellowstone. Il video mostra l’istante dell’attacco, avvenuto all’interno del parco. La vittima è stata colpita dal mammifero e ora si trova sotto assistenza medica. Le circostanze precise dell’incidente non sono state rese note. Nessun altro dettaglio sulla sua condizione o sulle cause dell’attacco è stato comunicato. La scena è diventata rapidamente virale sui social network.

È diventato virale nelle ultime ore il video che mostra il momento in cui un bisonte attacca un uomo di 65 anni all’interno del Parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. La vittima, identificata come Carl Islom-McDaniel, il pomeriggio del 10 luglio 2026 stava facendo una passeggiata con il nipote nei pressi del campeggio Bridge Bay quando si è trovato davanti al grosso animale. L’uomo è sopravvissuto all’attacco ed è rimasto cosciente anche durante i primi soccorsi. Stando a quanto riporta Channel 5 News, l’uomo è stato sollevato e scaraventato a diversi metri di distanza dal bisonte, un esemplare maschio dal peso stimato di circa 900 chili. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terrore a Yellowstone, il video del bisonte infuriato che scaraventa un turista in ariaUn bisonte maschio di circa 900 chili ha aggredito un turista nel campeggio di Bridge Bay, all’interno di Yellowstone.

ULTIM'ORA Choc a Civitanova, un uomo ucciso a coltellate in casa. Chi è la vittima FOTO/VIDEOUn uomo di 62 anni è stato trovato morto in casa, a Civitanova, in via Matteotti.

Temi più discussi: Tgcom24: Al parco di Yellowstone un turista viene caricato da un bisonte: il volo a due metri e mezzo di altezza Video; Bisonte attacca un turista: lo incorna e lo scaraventa in aria, tutto ripreso in un incredibile video; Bisonte attacca turista a Yellowstone: la drammatica esperienza di un visitatore; Il bisonte carica e fa volare il turista, l’attacco choc a Yellowstone.

Bisonte infuriato attacca un uomo e lo scaraventa in ariaBisonte infuriato attacca un uomo e lo scaraventa in aria Il violento episodio è stato ripreso da un fotografo e sta rapidamente facendo il giro del web. laregione.ch

Bisonte insegue turista a Yellowstone e lo scaraventa in aria, ferito gravemente: l’attacco ripreso in un videoUn turista è rimasto gravemente ferito dopo essere stato inseguito e scaraventato in aria da un bisonte nel parco di Yellowstone (Usa) ... fanpage.it