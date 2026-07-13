Il presidente della Fitp ha dichiarato che questa vittoria rappresenta la consacrazione definitiva di Jannik, sottolineando che se sta bene, non ha rivali. Un anno fa, dopo il primo successo di un italiano a Wimbledon, aveva espresso grande soddisfazione, arrivando quasi all’incredulità. La vittoria di quest’anno conferma il percorso di crescita del tennista, che ora viene considerato tra i migliori nel circuito.

Un anno fa, quando lo avevamo sentito dopo il primo successo di un italiano (sempre lui) a Wimbledon, il presidente della Fitp Angelo Binaghi era felice fino a sfiorare una certa incredulità. Adesso è un uomo ancora più soddisfatto e pieno di consapevolezza. Come sta presidente? “Benissimo! Volevate che perdessimo anche questo Slam? Dovevano succedere cose imprevedibili come a Parigi per fallirlo. Invece ci siamo”. Qualche brivido nel corso del match? “Assolutamente sì, anche perché nel secondo set Zverev continuava a servire alla perfezione, ha messo l’86% di prime. È lì che Sinner ha ribaltato l’incontro, andando a conquistare un set incredibile, superando uno Zverev in gran forma, che giocava libero anche il diritto e che serviva in modo perfetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Binaghi: "Jannik, questa è la vittoria della definitiva consacrazione. Se sta bene non ha rivali"

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