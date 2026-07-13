bimbo rischia di soffocare con un pezzo di patata lessa il 118 guida al telefono i parenti che riescono a salvarlo

Notizia in breve

Un bambino di 18 mesi ha rischiato di soffocare con un pezzo di patata lessa poco cotta. I genitori hanno chiamato il 118, che ha fornito indicazioni telefoniche per aiutarli a liberarlo. I soccorritori sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a salvare il bambino. L’episodio è avvenuto in una località dell’Anconetano. Nessuna informazione è stata comunicata sulle condizioni di salute del piccolo dopo il soccorso.