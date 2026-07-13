Bimbo rischia di soffocare con un pezzo di patata lessa il 118 guida al telefono i parenti che riescono a salvarlo
Un bambino di 18 mesi ha rischiato di soffocare con un pezzo di patata lessa poco cotta. I genitori hanno chiamato il 118, che ha fornito indicazioni telefoniche per aiutarli a liberarlo. I soccorritori sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a salvare il bambino. L’episodio è avvenuto in una località dell’Anconetano. Nessuna informazione è stata comunicata sulle condizioni di salute del piccolo dopo il soccorso.
Ancona, 13 luglio 2026 – Ha rischiato di morire soffocato per un boccone. Un pezzo di patata lessa poco cotta stava per costare la vita a un bambino di 18 mesi. Tragedia sfiorata sabato sera a Posatora, ad Ancona, durante la cena di quattro famiglie riminesi in vacanza in camper. Il piccolo, soffocato da un boccone andato di traverso, è stato salvato dalle manovre di disostruzione praticate da uno dei commensali, guidato dalle istruzioni impartite al telefono dalla centrale del 118. Portato all’ospedale ’Salesi’ di Ancona dai volontari della Croce gialla, per fortuna il bambino si è subito ripreso. A fare la differenza per la salvezza del bambino è stato un educatore anconetano, con il brevetto per le manovre di disostruzione, che si trovava insieme alla coppia riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Bambina di 2 anni rischia di soffocare con un pezzo di melone, salvata da due agenti della polizia locale. Venturini: «Intervento decisivo»
Quarto, donna di 45 anni rischia di soffocare durante pranzo domenicale: salvata dal 118A Quarto, durante un pranzo domenicale in famiglia, una donna di 45 anni ha rischiato di soffocare con un boccone di carne.
Temi più discussi: Bimbo rischia di soffocare con un pezzo di patata lessa, il 118 guida al telefono i parenti che riescono a salvarlo; Patata di traverso, rischia di soffocare: bimbo salvato con le istruzioni del 118; Ancona, bimbo di 18 mesi rischia di soffocare con una patata; Napoli, boccone di mozzarella di traverso. Salvato in extremis: è in rianimazione.
Bimbo rischia di soffocare con un pezzo di patata lessa, il 118 guida al telefono i parenti che riescono a salvarloE’ successo durante la cena di quattro famiglie in vacanza in camper. Il piccolo di 18 mesi ha rischiato di morire soffocato per un boccone: è stato soccorso da uno dei commensali ... msn.com
Patata di traverso, rischia di soffocare: bimbo salvato con le istruzioni del 118ANCONA Un bimbo di appena 18 mesi ha rischiato di morire soffocato per una patata lessa che gli è andata di traverso mentre cenava con i genitori. È successo sabato ... corriereadriatico.it
**POLIZIA LOCALE, INTERVENTO PROVVIDENZIALE IN LISTA DI SPAGNA: DUE AGENTI SALVANO UNA BAMBINA DI DUE ANNI DAL SOFFOCAMENTO** Momenti di paura a Venezia, dove una bambina di due anni ha rischiato di soffocare dopo aver ing facebook